История обменного курса австралийский доллар–бутанские нгултрумы

Обменный курс австралийских доллара/бутанские нгултрумы сейчас составляет 55,476, отражая изменение в размере -1.314% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.563% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/бутанские нгултрумы колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 56,354, и минимумом, равным 54,896, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.664%.