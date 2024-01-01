История обменного курса австралийский доллар–канадские доллары

Обменный курс австралийских доллара/канадские доллары сейчас составляет 0,915, отражая изменение в размере -1.037% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.038% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/канадские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,927, и минимумом, равным 0,908, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.435%.