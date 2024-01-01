20 бутанских нгултрумов в австралийские доллары

Сконвертируйте BTN в AUD по реальному обменному курсу

20 btn
0,36 aud

Nu.1,000 BTN = A$0,01782 AUD

Среднерыночный курс в 22:43
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BTN в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01800,0187
Низкий0,01760,0176
В среднем0,01790,0181
Изменить-1.06%-4.63%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BTN к AUD

За последние 30 дней максимальный курс BTN к AUD составил 0,0180, а минимальный — 0,0176. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0179. Изменение курса BTN к AUD в процентном соотношении составило -1.06.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к AUD составил 0,0187, а минимальный — 0,0176. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0181. Изменение курса BTN к AUD в процентном соотношении составило -4.63.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,3718,2540,9180,7721,3441,6541,491
1 CAD0,73113,3220,670,5640,9811,2071,088
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49319,89410,8421,4641,8031,625

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Австралийский доллар
1 BTN0,01782 AUD
5 BTN0,08909 AUD
10 BTN0,17818 AUD
20 BTN0,35635 AUD
50 BTN0,89088 AUD
100 BTN1,78177 AUD
250 BTN4,45443 AUD
500 BTN8,90885 AUD
1000 BTN17,81770 AUD
2000 BTN35,63540 AUD
5000 BTN89,08850 AUD
10000 BTN178,17700 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Бутанский нгултрум
1 AUD56,12400 BTN
5 AUD280,62000 BTN
10 AUD561,24000 BTN
20 AUD1 122,48000 BTN
50 AUD2 806,20000 BTN
100 AUD5 612,40000 BTN
250 AUD14 031,00000 BTN
500 AUD28 062,00000 BTN
1000 AUD56 124,00000 BTN
2000 AUD112 248,00000 BTN
5000 AUD280 620,00000 BTN
10000 AUD561 240,00000 BTN