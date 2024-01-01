Бутанские нгултрумы в сингапурские доллары

Сконвертируйте BTN в SGD по реальному обменному курсу

1 000 btn
16,08 sgd

Nu.1,000 BTN = S$0,01608 SGD

Среднерыночный курс в 01:23
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1 BTN в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01630,0164
Низкий0,01600,0160
В среднем0,01620,0162
Изменить-0.73%-1.56%
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Соотношение 1 BTN к SGD

За последние 30 дней максимальный курс BTN к SGD составил 0,0163, а минимальный — 0,0160. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0162. Изменение курса BTN к SGD в процентном соотношении составило -0.73.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к SGD составил 0,0164, а минимальный — 0,0160. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0162. Изменение курса BTN к SGD в процентном соотношении составило -1.56.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2840,9180,7731,3441,6591,493
1 CAD0,73113,340,670,5640,9811,211,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49319,91410,8421,4641,8061,626

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанский нгултрум

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Сингапурский доллар
1 BTN0,01608 SGD
5 BTN0,08039 SGD
10 BTN0,16078 SGD
20 BTN0,32155 SGD
50 BTN0,80388 SGD
100 BTN1,60775 SGD
250 BTN4,01938 SGD
500 BTN8,03875 SGD
1000 BTN16,07750 SGD
2000 BTN32,15500 SGD
5000 BTN80,38750 SGD
10000 BTN160,77500 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Бутанский нгултрум
1 SGD62,19880 BTN
5 SGD310,99400 BTN
10 SGD621,98800 BTN
20 SGD1 243,97600 BTN
50 SGD3 109,94000 BTN
100 SGD6 219,88000 BTN
250 SGD15 549,70000 BTN
500 SGD31 099,40000 BTN
1000 SGD62 198,80000 BTN
2000 SGD124 397,60000 BTN
5000 SGD310 994,00000 BTN
10000 SGD621 988,00000 BTN