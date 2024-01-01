История обменного курса бутанский нгултрум–сингапурские доллары

Обменный курс бутанский нгултрум/сингапурские доллары сейчас составляет 0,016, отражая изменение в размере 0.284% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.014% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/сингапурские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,016, и минимумом, равным 0,016, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.164% уменьшение стоимости.