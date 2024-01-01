1 бутанский нгултрум в австралийские доллары
Сконвертируйте BTN в AUD по реальному обменному курсу
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|1 BTN в AUD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0180
|0,0187
|Низкий
|0,0176
|0,0176
|В среднем
|0,0179
|0,0181
|Изменить
|-1.10%
|-4.67%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к AUD
За последние 30 дней максимальный курс BTN к AUD составил 0,0180, а минимальный — 0,0176. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0179. Изменение курса BTN к AUD в процентном соотношении составило -1.10.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к AUD составил 0,0187, а минимальный — 0,0176. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0181. Изменение курса BTN к AUD в процентном соотношении составило -4.67.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в австралийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
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- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
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- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
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- Румынский лей
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- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Австралийский доллар / Бутанский нгултрум
|1 AUD
|56,12400 BTN
|5 AUD
|280,62000 BTN
|10 AUD
|561,24000 BTN
|20 AUD
|1 122,48000 BTN
|50 AUD
|2 806,20000 BTN
|100 AUD
|5 612,40000 BTN
|250 AUD
|14 031,00000 BTN
|500 AUD
|28 062,00000 BTN
|1000 AUD
|56 124,00000 BTN
|2000 AUD
|112 248,00000 BTN
|5000 AUD
|280 620,00000 BTN
|10000 AUD
|561 240,00000 BTN