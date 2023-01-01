رينغيت ماليزي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MYR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
١٧٬٧٠١٫٩٠ btn

1.00000 MYR = 17.70190 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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MYR إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.631.436971.661520.9645518.3669
1GBP1.1528711.22925102.1841.656721.915611.11221.1757
1USD0.93790.813504183.1271.347751.558360.9046517.2265
1INR0.01128290.009786280.012029810.01621310.01874670.01088270.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgit

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / نغولتروم بوتاني
1 MYR17.70190 BTN
5 MYR88.50950 BTN
10 MYR177.01900 BTN
20 MYR354.03800 BTN
50 MYR885.09500 BTN
100 MYR1770.19000 BTN
250 MYR4425.47500 BTN
500 MYR8850.95000 BTN
1000 MYR17701.90000 BTN
2000 MYR35403.80000 BTN
5000 MYR88509.50000 BTN
10000 MYR177019.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / رينغيت ماليزي
1 BTN0.05649 MYR
5 BTN0.28246 MYR
10 BTN0.56491 MYR
20 BTN1.12982 MYR
50 BTN2.82455 MYR
100 BTN5.64910 MYR
250 BTN14.12275 MYR
500 BTN28.24550 MYR
1000 BTN56.49100 MYR
2000 BTN112.98200 MYR
5000 BTN282.45500 MYR
10000 BTN564.91000 MYR