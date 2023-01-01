ألف نغولتروم بوتاني إلى رينغيت ماليزي

تحويل BTN إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٥٦٫٣٠ myr

1.00000 BTN = 0.05630 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:54 UTC
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BTN إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.079289.26761.46621.666980.954318.404
1GBP1.1688411.26145104.3431.713811.948491.1154221.512
1USD0.92660.792739182.71651.35861.544640.884317.0534
1INR0.01120230.00958380.012089510.01642480.01867390.01069070.206167

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / رينغيت ماليزي
1 BTN0.05630 MYR
5 BTN0.28151 MYR
10 BTN0.56302 MYR
20 BTN1.12604 MYR
50 BTN2.81509 MYR
100 BTN5.63018 MYR
250 BTN14.07545 MYR
500 BTN28.15090 MYR
1000 BTN56.30180 MYR
2000 BTN112.60360 MYR
5000 BTN281.50900 MYR
10000 BTN563.01800 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / نغولتروم بوتاني
1 MYR17.76140 BTN
5 MYR88.80700 BTN
10 MYR177.61400 BTN
20 MYR355.22800 BTN
50 MYR888.07000 BTN
100 MYR1776.14000 BTN
250 MYR4440.35000 BTN
500 MYR8880.70000 BTN
1000 MYR17761.40000 BTN
2000 MYR35522.80000 BTN
5000 MYR88807.00000 BTN
10000 MYR177614.00000 BTN