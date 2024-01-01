100 رينغيت ماليزي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MYR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

100 myr
1,746.02 btn

1.00000 MYR = 17.46020 BTN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8564351.084289.82141.469421.660850.9578618.4486
1 GBP1.1676311.266104.8831.715811.939341.1184321.5421
1 USD0.922350.789889182.84581.35531.531860.8838517.0159
1 INR0.01113320.009534450.012070610.01635930.01849050.01066860.205392

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / نغولتروم بوتاني
1 MYR17.46020 BTN
5 MYR87.30100 BTN
10 MYR174.60200 BTN
20 MYR349.20400 BTN
50 MYR873.01000 BTN
100 MYR1746.02000 BTN
250 MYR4365.05000 BTN
500 MYR8730.10000 BTN
1000 MYR17460.20000 BTN
2000 MYR34920.40000 BTN
5000 MYR87301.00000 BTN
10000 MYR174602.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / رينغيت ماليزي
1 BTN0.05727 MYR
5 BTN0.28637 MYR
10 BTN0.57273 MYR
20 BTN1.14546 MYR
50 BTN2.86366 MYR
100 BTN5.72731 MYR
250 BTN14.31827 MYR
500 BTN28.63655 MYR
1000 BTN57.27310 MYR
2000 BTN114.54620 MYR
5000 BTN286.36550 MYR
10000 BTN572.73100 MYR