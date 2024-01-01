ليرة تركية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل TRY إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
2,435.62 btn

TL1.000 TRY = Nu.2.436 BTN

Mid-market exchange rate at 01:31
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TRY إلى BTN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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BTN

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9391.3453.67348.702
1 EUR1.11810.843311.90893.8061.5034.10554.427
1 GBP1.3251.1861369.933111.2571.7824.86864.552
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / نغولتروم بوتاني
1 TRY٢٫٤٣٥٦٢ BTN
5 TRY١٢٫١٧٨١٠ BTN
10 TRY٢٤٫٣٥٦٢٠ BTN
20 TRY٤٨٫٧١٢٤٠ BTN
50 TRY١٢١٫٧٨١٠٠ BTN
100 TRY٢٤٣٫٥٦٢٠٠ BTN
250 TRY٦٠٨٫٩٠٥٠٠ BTN
500 TRY١٬٢١٧٫٨١٠٠٠ BTN
1000 TRY٢٬٤٣٥٫٦٢٠٠٠ BTN
2000 TRY٤٬٨٧١٫٢٤٠٠٠ BTN
5000 TRY١٢٬١٧٨٫١٠٠٠٠ BTN
10000 TRY٢٤٬٣٥٦٫٢٠٠٠٠ BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ليرة تركية
1 BTN٠٫٤١٠٥٧ TRY
5 BTN٢٫٠٥٢٨٧ TRY
10 BTN٤٫١٠٥٧٣ TRY
20 BTN٨٫٢١١٤٦ TRY
50 BTN٢٠٫٥٢٨٦٥ TRY
100 BTN٤١٫٠٥٧٣٠ TRY
250 BTN١٠٢٫٦٤٣٢٥ TRY
500 BTN٢٠٥٫٢٨٦٥٠ TRY
1000 BTN٤١٠٫٥٧٣٠٠ TRY
2000 BTN٨٢١٫١٤٦٠٠ TRY
5000 BTN٢٬٠٥٢٫٨٦٥٠٠ TRY
10000 BTN٤٬١٠٥٫٧٣٠٠٠ TRY