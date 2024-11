สถิติอัตราแลกเปลี่ยน 1 TRY ไปเป็นสกุล BTN

สถิติอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุล TRY ไปเป็น BTN ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา พบว่าสูงสุดในช่วง 30 วันอยู่ที่ 2.4651 และต่ำสุดในช่วง 30 วันอยู่ที่ 2.4483 ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในช่วง 30 วันอยู่ที่ 2.4530 โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของการแลกเงินสกุล TRY ไปเป็น BTN คือ -0.21



สถิติอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุล TRY ไปเป็น BTN ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา พบว่าสูงสุดในช่วง 90 วันอยู่ที่ 2.4885 และต่ำสุดในช่วง 90 วันอยู่ที่ 2.4429 ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในช่วง 90 วันอยู่ที่ 2.4573 โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของการแลกเงินสกุล TRY ไปเป็น BTN คือ -1.49