Türk lirasından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile TRY → BTN çevirin

1.000 try
2.692,50 btn

1.00000 TRY = 2.69250 BTN

23:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854971.077789.4521.450751.650760.947918.369
1 GBP1.1696311.2605104.6251.696821.930771.1086921.4847
1 USD0.92790.793336183.00271.346151.531750.879617.0446
1 INR0.01117920.009557950.012047810.01621810.01845420.01059720.20535

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Bhutan Ngultrumu
1 TRY2.69250 BTN
5 TRY13.46250 BTN
10 TRY26.92500 BTN
20 TRY53.85000 BTN
50 TRY134.62500 BTN
100 TRY269.25000 BTN
250 TRY673.12500 BTN
500 TRY1346.25000 BTN
1000 TRY2692.50000 BTN
2000 TRY5385.00000 BTN
5000 TRY13462.50000 BTN
10000 TRY26925.00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Türk Lirası
1 BTN0.37140 TRY
5 BTN1.85701 TRY
10 BTN3.71402 TRY
20 BTN7.42804 TRY
50 BTN18.57010 TRY
100 BTN37.14020 TRY
250 BTN92.85050 TRY
500 BTN185.70100 TRY
1000 BTN371.40200 TRY
2000 BTN742.80400 TRY
5000 BTN1857.01000 TRY
10000 BTN3714.02000 TRY