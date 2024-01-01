Endonezya rupisinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile IDR → BTN çevirin

1.000.000 idr
5.316,71 btn

1.00000 IDR = 0.00532 BTN

06:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853771.0728589.0611.453121.653460.9495718.3366
1 GBP1.1712811.25655104.3111.701931.936581.1122121.4763
1 USD0.93210.79583183.01351.354451.541190.885117.0915
1 INR0.01122830.009586750.012046210.0163160.01856550.01066210.205888

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

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IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Bhutan Ngultrumu
1 IDR0.00532 BTN
5 IDR0.02658 BTN
10 IDR0.05317 BTN
20 IDR0.10633 BTN
50 IDR0.26584 BTN
100 IDR0.53167 BTN
250 IDR1.32918 BTN
500 IDR2.65835 BTN
1000 IDR5.31671 BTN
2000 IDR10.63342 BTN
5000 IDR26.58355 BTN
10000 IDR53.16710 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Endonezya Rupisi
1 BTN188.08600 IDR
5 BTN940.43000 IDR
10 BTN1880.86000 IDR
20 BTN3761.72000 IDR
50 BTN9404.30000 IDR
100 BTN18808.60000 IDR
250 BTN47021.50000 IDR
500 BTN94043.00000 IDR
1000 BTN188086.00000 IDR
2000 BTN376172.00000 IDR
5000 BTN940430.00000 IDR
10000 BTN1880860.00000 IDR