100 Endonezya rupisinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile IDR → BTN çevirin

100 idr
0,54 btn

1.00000 IDR = 0.00537 BTN

11:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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IDR → BTN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 BTN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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plane
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Bhutan Ngultrumu
1 IDR0.00537 BTN
5 IDR0.02687 BTN
10 IDR0.05375 BTN
20 IDR0.10749 BTN
50 IDR0.26873 BTN
100 IDR0.53746 BTN
250 IDR1.34366 BTN
500 IDR2.68732 BTN
1000 IDR5.37464 BTN
2000 IDR10.74928 BTN
5000 IDR26.87320 BTN
10000 IDR53.74640 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Endonezya Rupisi
1 BTN186.05900 IDR
5 BTN930.29500 IDR
10 BTN1860.59000 IDR
20 BTN3721.18000 IDR
50 BTN9302.95000 IDR
100 BTN18605.90000 IDR
250 BTN46514.75000 IDR
500 BTN93029.50000 IDR
1000 BTN186059.00000 IDR
2000 BTN372118.00000 IDR
5000 BTN930295.00000 IDR
10000 BTN1860590.00000 IDR