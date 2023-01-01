10 نغولتروم بوتاني إلى ليرة تركية

تحويل BTN إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٠ btn
٣٫٢٤ try

1.00000 BTN = 0.32384 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 7:47 UTC
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BTN إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.080389.33221.467861.670740.9552518.4495
1GBP1.1689111.2628104.4231.715831.952981.116621.5662
1USD0.925650.791891182.6921.358751.546550.8842517.0781
1INR0.01119420.009576390.012093110.01643150.01870250.01069330.206527

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ليرة تركية
1 BTN0.32384 TRY
5 BTN1.61920 TRY
10 BTN3.23840 TRY
20 BTN6.47680 TRY
50 BTN16.19200 TRY
100 BTN32.38400 TRY
250 BTN80.96000 TRY
500 BTN161.92000 TRY
1000 BTN323.84000 TRY
2000 BTN647.68000 TRY
5000 BTN1619.20000 TRY
10000 BTN3238.40000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / نغولتروم بوتاني
1 TRY3.08794 BTN
5 TRY15.43970 BTN
10 TRY30.87940 BTN
20 TRY61.75880 BTN
50 TRY154.39700 BTN
100 TRY308.79400 BTN
250 TRY771.98500 BTN
500 TRY1543.97000 BTN
1000 TRY3087.94000 BTN
2000 TRY6175.88000 BTN
5000 TRY15439.70000 BTN
10000 TRY30879.40000 BTN