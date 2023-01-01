50 نغولتروم بوتاني إلى ليرة تركية

تحويل BTN إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ btn
١٦٫١٩ try

1.00000 BTN = 0.32385 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 7:48 UTC
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BTN إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855351.080389.33541.467911.670870.9549518.4535
1GBP1.1691111.26295104.441.71611.953371.1164421.5735
1USD0.925650.791797182.6951.35881.546670.88417.0818
1INR0.01119380.009574910.012092610.01643150.01870330.01068990.206564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ليرة تركية
1 BTN0.32385 TRY
5 BTN1.61925 TRY
10 BTN3.23851 TRY
20 BTN6.47702 TRY
50 BTN16.19255 TRY
100 BTN32.38510 TRY
250 BTN80.96275 TRY
500 BTN161.92550 TRY
1000 BTN323.85100 TRY
2000 BTN647.70200 TRY
5000 BTN1619.25500 TRY
10000 BTN3238.51000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / نغولتروم بوتاني
1 TRY3.08784 BTN
5 TRY15.43920 BTN
10 TRY30.87840 BTN
20 TRY61.75680 BTN
50 TRY154.39200 BTN
100 TRY308.78400 BTN
250 TRY771.96000 BTN
500 TRY1543.92000 BTN
1000 TRY3087.84000 BTN
2000 TRY6175.68000 BTN
5000 TRY15439.20000 BTN
10000 TRY30878.40000 BTN