100 ليرة تركية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل TRY إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

100 try
258.17 btn

1.000 TRY = 2.582 BTN

Mid-market exchange rate at 12:47
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٧٣١٫٤٧٤١٫٦٤٩٠٫٩٥٧١٨٫٣٤٨
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٦٤١٫٧٢٤١٫٩٢٩١٫١٢٢١٫٤٦٩
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٤٩١٫٣٤٨١٫٥٠٨٠٫٨٧٥١٦٫٧٨١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / نغولتروم بوتاني
1 TRY٢٫٥٨١٧١ BTN
5 TRY١٢٫٩٠٨٥٥ BTN
10 TRY٢٥٫٨١٧١٠ BTN
20 TRY٥١٫٦٣٤٢٠ BTN
50 TRY١٢٩٫٠٨٥٥٠ BTN
100 TRY٢٥٨٫١٧١٠٠ BTN
250 TRY٦٤٥٫٤٢٧٥٠ BTN
500 TRY١٬٢٩٠٫٨٥٥٠٠ BTN
1000 TRY٢٬٥٨١٫٧١٠٠٠ BTN
2000 TRY٥٬١٦٣٫٤٢٠٠٠ BTN
5000 TRY١٢٬٩٠٨٫٥٥٠٠٠ BTN
10000 TRY٢٥٬٨١٧٫١٠٠٠٠ BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ليرة تركية
1 BTN٠٫٣٨٧٣٤ TRY
5 BTN١٫٩٣٦٧٠ TRY
10 BTN٣٫٨٧٣٤٠ TRY
20 BTN٧٫٧٤٦٨٠ TRY
50 BTN١٩٫٣٦٧٠٠ TRY
100 BTN٣٨٫٧٣٤٠٠ TRY
250 BTN٩٦٫٨٣٥٠٠ TRY
500 BTN١٩٣٫٦٧٠٠٠ TRY
1000 BTN٣٨٧٫٣٤٠٠٠ TRY
2000 BTN٧٧٤٫٦٨٠٠٠ TRY
5000 BTN١٬٩٣٦٫٧٠٠٠٠ TRY
10000 BTN٣٬٨٧٣٫٤٠٠٠٠ TRY