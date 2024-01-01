50 ليرة تركية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل TRY إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

50 try
129.10 btn

1.000 TRY = 2.582 BTN

Mid-market exchange rate at 12:49
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٨١١٫٤٧٤١٫٦٥٠٫٩٥٧١٨٫٣٥
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٦٩١٫٧٢٤١٫٩٣١٫١٢٢١٫٤٧١
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٥٢١٫٣٤٨١٫٥٠٩٠٫٨٧٥١٦٫٧٨٣
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / نغولتروم بوتاني
1 TRY٢٫٥٨١٩٨ BTN
5 TRY١٢٫٩٠٩٩٠ BTN
10 TRY٢٥٫٨١٩٨٠ BTN
20 TRY٥١٫٦٣٩٦٠ BTN
50 TRY١٢٩٫٠٩٩٠٠ BTN
100 TRY٢٥٨٫١٩٨٠٠ BTN
250 TRY٦٤٥٫٤٩٥٠٠ BTN
500 TRY١٬٢٩٠٫٩٩٠٠٠ BTN
1000 TRY٢٬٥٨١٫٩٨٠٠٠ BTN
2000 TRY٥٬١٦٣٫٩٦٠٠٠ BTN
5000 TRY١٢٬٩٠٩٫٩٠٠٠٠ BTN
10000 TRY٢٥٬٨١٩٫٨٠٠٠٠ BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ليرة تركية
1 BTN٠٫٣٨٧٣٠ TRY
5 BTN١٫٩٣٦٥٠ TRY
10 BTN٣٫٨٧٢٩٩ TRY
20 BTN٧٫٧٤٥٩٨ TRY
50 BTN١٩٫٣٦٤٩٥ TRY
100 BTN٣٨٫٧٢٩٩٠ TRY
250 BTN٩٦٫٨٢٤٧٥ TRY
500 BTN١٩٣٫٦٤٩٥٠ TRY
1000 BTN٣٨٧٫٢٩٩٠٠ TRY
2000 BTN٧٧٤٫٥٩٨٠٠ TRY
5000 BTN١٬٩٣٦٫٤٩٥٠٠ TRY
10000 BTN٣٬٨٧٢٫٩٩٠٠٠ TRY