1 نغولتروم بوتاني إلى ليرة تركية

تحويل BTN إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١ btn
٠٫٣٢ try

1.00000 BTN = 0.32385 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 7:46 UTC
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BTN إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.080289.33251.467781.67110.955318.4458
1GBP1.1688411.26265104.4211.715691.953361.1165921.5614
1USD0.92570.791985182.71.35881.547030.884417.0763
1INR0.01119410.00957660.012091910.01643050.01870650.01069410.206485

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ليرة تركية
1 BTN0.32385 TRY
5 BTN1.61923 TRY
10 BTN3.23847 TRY
20 BTN6.47694 TRY
50 BTN16.19235 TRY
100 BTN32.38470 TRY
250 BTN80.96175 TRY
500 BTN161.92350 TRY
1000 BTN323.84700 TRY
2000 BTN647.69400 TRY
5000 BTN1619.23500 TRY
10000 BTN3238.47000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / نغولتروم بوتاني
1 TRY3.08788 BTN
5 TRY15.43940 BTN
10 TRY30.87880 BTN
20 TRY61.75760 BTN
50 TRY154.39400 BTN
100 TRY308.78800 BTN
250 TRY771.97000 BTN
500 TRY1543.94000 BTN
1000 TRY3087.88000 BTN
2000 TRY6175.76000 BTN
5000 TRY15439.40000 BTN
10000 TRY30878.80000 BTN