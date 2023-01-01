دولار أمريكي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل USD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٨٣٬٠٩١٫٦٠ btn

1.00000 USD = 83.09160 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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USD إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063388.17421.433651.655590.957518.2093
1GBP1.1578111.2311102.0891.659891.916851.108621.083
1USD0.940450.812282182.9251.34831.557030.900517.1253
1INR0.01134120.009795380.012059110.01625930.01877630.01085920.206516

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / نغولتروم بوتاني
1 USD83.09160 BTN
5 USD415.45800 BTN
10 USD830.91600 BTN
20 USD1661.83200 BTN
50 USD4154.58000 BTN
100 USD8309.16000 BTN
250 USD20772.90000 BTN
500 USD41545.80000 BTN
1000 USD83091.60000 BTN
2000 USD166183.20000 BTN
5000 USD415458.00000 BTN
10000 USD830916.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار أمريكي
1 BTN0.01203 USD
5 BTN0.06017 USD
10 BTN0.12035 USD
20 BTN0.24070 USD
50 BTN0.60174 USD
100 BTN1.20349 USD
250 BTN3.00872 USD
500 BTN6.01745 USD
1000 BTN12.03490 USD
2000 BTN24.06980 USD
5000 BTN60.17450 USD
10000 BTN120.34900 USD