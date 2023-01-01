2000 نغولتروم بوتاني إلى دولار أمريكي

تحويل BTN إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

2000 btn
24.18 usd

1.00000 BTN = 0.01209 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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BTN إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.078889.28261.465281.6670.9541518.4134
1GBP1.1690411.26115104.3741.712961.948781.1154421.5258
1USD0.926950.792927182.7611.358251.545240.8844517.0684
1INR0.01120040.009580930.01208310.01641170.01867110.01068680.206237

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار أمريكي
1 BTN0.01209 USD
5 BTN0.06046 USD
10 BTN0.12092 USD
20 BTN0.24185 USD
50 BTN0.60462 USD
100 BTN1.20923 USD
250 BTN3.02307 USD
500 BTN6.04615 USD
1000 BTN12.09230 USD
2000 BTN24.18460 USD
5000 BTN60.46150 USD
10000 BTN120.92300 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / نغولتروم بوتاني
1 USD82.69720 BTN
5 USD413.48600 BTN
10 USD826.97200 BTN
20 USD1653.94400 BTN
50 USD4134.86000 BTN
100 USD8269.72000 BTN
250 USD20674.30000 BTN
500 USD41348.60000 BTN
1000 USD82697.20000 BTN
2000 USD165394.40000 BTN
5000 USD413486.00000 BTN
10000 USD826972.00000 BTN