تحويل USD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

500 دولار أمريكي إلى نغولتروم بوتاني

500 usd
41,762.50 btn

$1.000 USD = Nu.83.53 BTN

Mid-market exchange rate at 00:37
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63211.9140.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6920.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.3960.989116.70710.6830.5775.313.22

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / نغولتروم بوتاني
1 USD٨٣٫٥٢٥٠٠ BTN
5 USD٤١٧٫٦٢٥٠٠ BTN
10 USD٨٣٥٫٢٥٠٠٠ BTN
20 USD١٬٦٧٠٫٥٠٠٠٠ BTN
50 USD٤٬١٧٦٫٢٥٠٠٠ BTN
100 USD٨٬٣٥٢٫٥٠٠٠٠ BTN
250 USD٢٠٬٨٨١٫٢٥٠٠٠ BTN
500 USD٤١٬٧٦٢٫٥٠٠٠٠ BTN
1000 USD٨٣٬٥٢٥٫٠٠٠٠٠ BTN
2000 USD١٦٧٬٠٥٠٫٠٠٠٠٠ BTN
5000 USD٤١٧٬٦٢٥٫٠٠٠٠٠ BTN
10000 USD٨٣٥٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار أمريكي
1 BTN٠٫٠١١٩٧ USD
5 BTN٠٫٠٥٩٨٦ USD
10 BTN٠٫١١٩٧٣ USD
20 BTN٠٫٢٣٩٤٥ USD
50 BTN٠٫٥٩٨٦٣ USD
100 BTN١٫١٩٧٢٥ USD
250 BTN٢٫٩٩٣١٣ USD
500 BTN٥٫٩٨٦٢٥ USD
1000 BTN١١٫٩٧٢٥٠ USD
2000 BTN٢٣٫٩٤٥٠٠ USD
5000 BTN٥٩٫٨٦٢٥٠ USD
10000 BTN١١٩٫٧٢٥٠٠ USD