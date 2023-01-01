فرنك سويسري إلى نغولتروم بوتاني

تحويل CHF إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
92354.80 btn

1.00000 CHF = 92.35480 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:9 UTC
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CHF إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0640588.23631.434551.656620.9573518.2058
1GBP1.1581411.2324102.1971.661521.918731.1087521.0862
1USD0.93980.811425182.9251.34821.55690.899717.1099
1INR0.01133320.009785050.012059110.01625810.01877490.01084960.20633

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / نغولتروم بوتاني
1 CHF92.35480 BTN
5 CHF461.77400 BTN
10 CHF923.54800 BTN
20 CHF1847.09600 BTN
50 CHF4617.74000 BTN
100 CHF9235.48000 BTN
250 CHF23088.70000 BTN
500 CHF46177.40000 BTN
1000 CHF92354.80000 BTN
2000 CHF184709.60000 BTN
5000 CHF461774.00000 BTN
10000 CHF923548.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الفرنك السويسري
1 BTN0.01083 CHF
5 BTN0.05414 CHF
10 BTN0.10828 CHF
20 BTN0.21656 CHF
50 BTN0.54139 CHF
100 BTN1.08278 CHF
250 BTN2.70695 CHF
500 BTN5.41390 CHF
1000 BTN10.82780 CHF
2000 BTN21.65560 CHF
5000 BTN54.13900 CHF
10000 BTN108.27800 CHF