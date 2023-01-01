1 نغولتروم بوتاني إلى فرنك سويسري

تحويل BTN إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١ btn
٠٫٠١ chf

1.00000 BTN = 0.01069 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 5:18 UTC
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BTN إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.078889.27481.465231.6670.9541518.4093
1GBP1.1689111.26105104.3571.712761.948621.1153121.5193
1USD0.926950.79299182.75381.35821.545240.8844517.0646
1INR0.01120140.009582520.01208410.01641250.01867270.01068770.206209

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الفرنك السويسري
1 BTN0.01069 CHF
5 BTN0.05347 CHF
10 BTN0.10695 CHF
20 BTN0.21390 CHF
50 BTN0.53475 CHF
100 BTN1.06950 CHF
250 BTN2.67375 CHF
500 BTN5.34750 CHF
1000 BTN10.69500 CHF
2000 BTN21.39000 CHF
5000 BTN53.47500 CHF
10000 BTN106.95000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / نغولتروم بوتاني
1 CHF93.50130 BTN
5 CHF467.50650 BTN
10 CHF935.01300 BTN
20 CHF1870.02600 BTN
50 CHF4675.06500 BTN
100 CHF9350.13000 BTN
250 CHF23375.32500 BTN
500 CHF46750.65000 BTN
1000 CHF93501.30000 BTN
2000 CHF187002.60000 BTN
5000 CHF467506.50000 BTN
10000 CHF935013.00000 BTN