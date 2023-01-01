100 فرنك سويسري إلى نغولتروم بوتاني

تحويل CHF إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ chf
٩٬٥٢٦٫٦٨ btn

1.00000 CHF = 95.26680 BTN

Mid-market exchange rate at 09:32
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8581.077689.85541.463491.631740.94318.8003
1 GBP1.165511.256104.7311.705771.901881.0990721.9128
1 USD0.9280.796178183.38471.35811.514230.875217.4465
1 INR0.0111290.009548250.011992610.01628720.01815960.01049590.209229

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الفرنك السويسري / نغولتروم بوتاني
1 CHF95.26680 BTN
5 CHF476.33400 BTN
10 CHF952.66800 BTN
20 CHF1905.33600 BTN
50 CHF4763.34000 BTN
100 CHF9526.68000 BTN
250 CHF23816.70000 BTN
500 CHF47633.40000 BTN
1000 CHF95266.80000 BTN
2000 CHF190533.60000 BTN
5000 CHF476334.00000 BTN
10000 CHF952668.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الفرنك السويسري
1 BTN0.01050 CHF
5 BTN0.05248 CHF
10 BTN0.10497 CHF
20 BTN0.20994 CHF
50 BTN0.52484 CHF
100 BTN1.04968 CHF
250 BTN2.62420 CHF
500 BTN5.24840 CHF
1000 BTN10.49680 CHF
2000 BTN20.99360 CHF
5000 BTN52.48400 CHF
10000 BTN104.96800 CHF