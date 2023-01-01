250 نغولتروم بوتاني إلى فرنك سويسري

تحويل BTN إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

250 btn
2.67 chf

1.00000 BTN = 0.01070 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 5:20 UTC
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BTN إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.078889.27611.465231.666740.954218.4092
1GBP1.1690411.2611104.3621.712831.94841.115521.52
1USD0.926950.792959182.7551.35821.5450.884517.0645
1INR0.01120120.0095820.012083910.01641230.01866950.01068820.206205

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الفرنك السويسري
1 BTN0.01070 CHF
5 BTN0.05348 CHF
10 BTN0.10696 CHF
20 BTN0.21391 CHF
50 BTN0.53478 CHF
100 BTN1.06956 CHF
250 BTN2.67390 CHF
500 BTN5.34780 CHF
1000 BTN10.69560 CHF
2000 BTN21.39120 CHF
5000 BTN53.47800 CHF
10000 BTN106.95600 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / نغولتروم بوتاني
1 CHF93.49600 BTN
5 CHF467.48000 BTN
10 CHF934.96000 BTN
20 CHF1869.92000 BTN
50 CHF4674.80000 BTN
100 CHF9349.60000 BTN
250 CHF23374.00000 BTN
500 CHF46748.00000 BTN
1000 CHF93496.00000 BTN
2000 CHF186992.00000 BTN
5000 CHF467480.00000 BTN
10000 CHF934960.00000 BTN