5 نغولتروم بوتاني إلى فرنك سويسري

تحويل BTN إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

٥ btn
٠٫٠٥ chf

1.00000 BTN = 0.01070 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 5:21 UTC
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BTN إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855451.0787589.27741.465211.666920.954218.4096
1GBP1.1689811.261104.361.712751.948541.1154421.5198
1USD0.9270.793021182.761.358251.545240.8845517.0657
1INR0.0112010.009582180.012083110.01641190.01867130.01068810.206207

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الفرنك السويسري
1 BTN0.01070 CHF
5 BTN0.05348 CHF
10 BTN0.10696 CHF
20 BTN0.21393 CHF
50 BTN0.53482 CHF
100 BTN1.06963 CHF
250 BTN2.67408 CHF
500 BTN5.34815 CHF
1000 BTN10.69630 CHF
2000 BTN21.39260 CHF
5000 BTN53.48150 CHF
10000 BTN106.96300 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / نغولتروم بوتاني
1 CHF93.49070 BTN
5 CHF467.45350 BTN
10 CHF934.90700 BTN
20 CHF1869.81400 BTN
50 CHF4674.53500 BTN
100 CHF9349.07000 BTN
250 CHF23372.67500 BTN
500 CHF46745.35000 BTN
1000 CHF93490.70000 BTN
2000 CHF186981.40000 BTN
5000 CHF467453.50000 BTN
10000 CHF934907.00000 BTN