كرونة نروجية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل NOK إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
7704.88 btn

1.00000 NOK = 7.70488 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:8 UTC
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NOK إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065888.59681.436381.66310.964418.3578
1GBP1.15311.22885102.1511.656121.917531.1119621.1662
1USD0.938250.813769183.1271.34771.560430.904817.2244
1INR0.01128710.009789470.012029810.01621250.01877160.01088460.207206

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / نغولتروم بوتاني
1 NOK7.70488 BTN
5 NOK38.52440 BTN
10 NOK77.04880 BTN
20 NOK154.09760 BTN
50 NOK385.24400 BTN
100 NOK770.48800 BTN
250 NOK1926.22000 BTN
500 NOK3852.44000 BTN
1000 NOK7704.88000 BTN
2000 NOK15409.76000 BTN
5000 NOK38524.40000 BTN
10000 NOK77048.80000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / كروني نرويجي
1 BTN0.12979 NOK
5 BTN0.64894 NOK
10 BTN1.29788 NOK
20 BTN2.59576 NOK
50 BTN6.48940 NOK
100 BTN12.97880 NOK
250 BTN32.44700 NOK
500 BTN64.89400 NOK
1000 BTN129.78800 NOK
2000 BTN259.57600 NOK
5000 BTN648.94000 NOK
10000 BTN1297.88000 NOK