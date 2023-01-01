1 نغولتروم بوتاني إلى كرونة نروجية

تحويل BTN إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

١ btn
٠٫١٣ nok

1.00000 BTN = 0.12873 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 7:7 UTC
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BTN إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85531.079189.24621.46651.667590.953918.4002
1GBP1.1691811.26165104.3441.714581.94971.1152821.5129
1USD0.92670.792613182.70431.3591.545360.88417.0514
1INR0.0112050.00958370.012091310.0164320.01868530.01068870.206173

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / كروني نرويجي
1 BTN0.12873 NOK
5 BTN0.64367 NOK
10 BTN1.28734 NOK
20 BTN2.57468 NOK
50 BTN6.43670 NOK
100 BTN12.87340 NOK
250 BTN32.18350 NOK
500 BTN64.36700 NOK
1000 BTN128.73400 NOK
2000 BTN257.46800 NOK
5000 BTN643.67000 NOK
10000 BTN1287.34000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / نغولتروم بوتاني
1 NOK7.76799 BTN
5 NOK38.83995 BTN
10 NOK77.67990 BTN
20 NOK155.35980 BTN
50 NOK388.39950 BTN
100 NOK776.79900 BTN
250 NOK1941.99750 BTN
500 NOK3883.99500 BTN
1000 NOK7767.99000 BTN
2000 NOK15535.98000 BTN
5000 NOK38839.95000 BTN
10000 NOK77679.90000 BTN