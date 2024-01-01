1 бутанский нгултрум в норвежские кроны

Сконвертируйте BTN в NOK по реальному обменному курсу

1 btn
0,13 nok

Nu.1,000 BTN = kr0,1294 NOK

Среднерыночный курс в 00:53
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1 BTN в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,12940,1333
Низкий0,12610,1258
В среднем0,12760,1285
Изменить2.08%-2.05%
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Соотношение 1 BTN к NOK

За последние 30 дней максимальный курс BTN к NOK составил 0,1294, а минимальный — 0,1261. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1276. Изменение курса BTN к NOK в процентном соотношении составило 2.08.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к NOK составил 0,1333, а минимальный — 0,1258. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1285. Изменение курса BTN к NOK в процентном соотношении составило -2.05.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2660,9180,7731,3441,6571,493
1 CAD0,729113,3240,670,5640,981,2081,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49319,89710,8421,4641,8041,626

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанский нгултрум

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Норвежская крона
1 BTN0,12943 NOK
5 BTN0,64713 NOK
10 BTN1,29425 NOK
20 BTN2,58850 NOK
50 BTN6,47125 NOK
100 BTN12,94250 NOK
250 BTN32,35625 NOK
500 BTN64,71250 NOK
1000 BTN129,42500 NOK
2000 BTN258,85000 NOK
5000 BTN647,12500 NOK
10000 BTN1 294,25000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Бутанский нгултрум
1 NOK7,72648 BTN
5 NOK38,63240 BTN
10 NOK77,26480 BTN
20 NOK154,52960 BTN
50 NOK386,32400 BTN
100 NOK772,64800 BTN
250 NOK1 931,62000 BTN
500 NOK3 863,24000 BTN
1000 NOK7 726,48000 BTN
2000 NOK15 452,96000 BTN
5000 NOK38 632,40000 BTN
10000 NOK77 264,80000 BTN