Чешские кроны в норвежские кроны

Сконвертируйте CZK в NOK по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = kr0,4666 NOK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к NOK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NOK
1 CZK в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,47310,4776
Низкий0,46240,4604
В среднем0,46860,4681
Изменение0.74%-0.21%
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Соотношение 1 CZK к NOK

За последние 30 дней максимальный курс CZK к NOK составил 0,4731, а минимальный — 0,4624. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4686. Изменение курса CZK к NOK в процентном соотношении составило 0.74.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к NOK составил 0,4776, а минимальный — 0,4604. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4681. Изменение курса CZK к NOK в процентном соотношении составило -0.21.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Норвежская крона
1 CZK0,46663 NOK
5 CZK2,33313 NOK
10 CZK4,66626 NOK
20 CZK9,33252 NOK
50 CZK23,33130 NOK
100 CZK46,66260 NOK
250 CZK116,65650 NOK
500 CZK233,31300 NOK
1000 CZK466,62600 NOK
2000 CZK933,25200 NOK
5000 CZK2 333,13000 NOK
10000 CZK4 666,26000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Чешская крона
1 NOK2,14304 CZK
5 NOK10,71520 CZK
10 NOK21,43040 CZK
20 NOK42,86080 CZK
50 NOK107,15200 CZK
100 NOK214,30400 CZK
250 NOK535,76000 CZK
500 NOK1 071,52000 CZK
1000 NOK2 143,04000 CZK
2000 NOK4 286,08000 CZK
5000 NOK10 715,20000 CZK
10000 NOK21 430,40000 CZK