История обменного курса бутанский нгултрум–норвежские кроны

Обменный курс бутанский нгултрум/норвежские кроны сейчас составляет 0,129, отражая изменение в размере 0.855% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.863% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/норвежские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,130, и минимумом, равным 0,128, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.454% уменьшение стоимости.