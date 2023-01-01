يوان صيني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل CNY إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
11376.40 btn

1.00000 CNY = 11.37640 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 7:57 UTC
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CNY إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.065888.60161.437661.661810.965218.2124
1GBP1.1549311.2311102.3431.660631.919541.1147421.037
1USD0.938250.812282183.13151.34891.559210.905617.088
1INR0.01128650.009771050.012029110.01622610.0187560.01089360.205554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / نغولتروم بوتاني
1 CNY11.37640 BTN
5 CNY56.88200 BTN
10 CNY113.76400 BTN
20 CNY227.52800 BTN
50 CNY568.82000 BTN
100 CNY1137.64000 BTN
250 CNY2844.10000 BTN
500 CNY5688.20000 BTN
1000 CNY11376.40000 BTN
2000 CNY22752.80000 BTN
5000 CNY56882.00000 BTN
10000 CNY113764.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Chinese Yuan RMB
1 BTN0.08790 CNY
5 BTN0.43951 CNY
10 BTN0.87901 CNY
20 BTN1.75802 CNY
50 BTN4.39506 CNY
100 BTN8.79012 CNY
250 BTN21.97530 CNY
500 BTN43.95060 CNY
1000 BTN87.90120 CNY
2000 BTN175.80240 CNY
5000 BTN439.50600 CNY
10000 BTN879.01200 CNY