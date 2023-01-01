250 نغولتروم بوتاني إلى يوان صيني

تحويل BTN إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ btn
٢١٫٩٦ cny

1.00000 BTN = 0.08784 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 5:46 UTC
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BTN إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.078989.2791.465311.666510.954518.4091
1GBP1.1690411.26125104.3681.712971.948181.1158521.5205
1USD0.926850.792864182.751.358151.544640.884717.0628
1INR0.01120080.009581440.012084610.01641270.01866630.01069120.206197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Chinese Yuan RMB
1 BTN0.08784 CNY
5 BTN0.43920 CNY
10 BTN0.87839 CNY
20 BTN1.75678 CNY
50 BTN4.39196 CNY
100 BTN8.78391 CNY
250 BTN21.95978 CNY
500 BTN43.91955 CNY
1000 BTN87.83910 CNY
2000 BTN175.67820 CNY
5000 BTN439.19550 CNY
10000 BTN878.39100 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / نغولتروم بوتاني
1 CNY11.38440 BTN
5 CNY56.92200 BTN
10 CNY113.84400 BTN
20 CNY227.68800 BTN
50 CNY569.22000 BTN
100 CNY1138.44000 BTN
250 CNY2846.10000 BTN
500 CNY5692.20000 BTN
1000 CNY11384.40000 BTN
2000 CNY22768.80000 BTN
5000 CNY56922.00000 BTN
10000 CNY113844.00000 BTN