شيكل إسرائيلي جديد إلى نغولتروم بوتاني
تحويل ILS إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى نغولتروم بوتاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / نغولتروم بوتاني
|1 ILS
|21.77580 BTN
|5 ILS
|108.87900 BTN
|10 ILS
|217.75800 BTN
|20 ILS
|435.51600 BTN
|50 ILS
|1088.79000 BTN
|100 ILS
|2177.58000 BTN
|250 ILS
|5443.95000 BTN
|500 ILS
|10887.90000 BTN
|1000 ILS
|21775.80000 BTN
|2000 ILS
|43551.60000 BTN
|5000 ILS
|108879.00000 BTN
|10000 ILS
|217758.00000 BTN