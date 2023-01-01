شيكل إسرائيلي جديد إلى نغولتروم بوتاني

تحويل ILS إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢١٬٧٧٥٫٨٠ btn

1.00000 ILS = 21.77580 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:53 UTC
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ILS إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0658588.62061.43891.661110.962718.3181
1GBP1.1528711.22875102.1651.658811.914981.1098721.1178
1USD0.93820.813835183.14551.351.558480.903317.1864
1INR0.01128410.009788080.012027110.01623660.0187440.01086410.206703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / نغولتروم بوتاني
1 ILS21.77580 BTN
5 ILS108.87900 BTN
10 ILS217.75800 BTN
20 ILS435.51600 BTN
50 ILS1088.79000 BTN
100 ILS2177.58000 BTN
250 ILS5443.95000 BTN
500 ILS10887.90000 BTN
1000 ILS21775.80000 BTN
2000 ILS43551.60000 BTN
5000 ILS108879.00000 BTN
10000 ILS217758.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Israeli New Sheqel
1 BTN0.04592 ILS
5 BTN0.22961 ILS
10 BTN0.45922 ILS
20 BTN0.91845 ILS
50 BTN2.29612 ILS
100 BTN4.59225 ILS
250 BTN11.48062 ILS
500 BTN22.96125 ILS
1000 BTN45.92250 ILS
2000 BTN91.84500 ILS
5000 BTN229.61250 ILS
10000 BTN459.22500 ILS