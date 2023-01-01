ألف نغولتروم بوتاني إلى شيكل إسرائيلي جديد
تحويل BTN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى شيكل إسرائيلي جديد
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / نغولتروم بوتاني
|1 ILS
|21.73530 BTN
|5 ILS
|108.67650 BTN
|10 ILS
|217.35300 BTN
|20 ILS
|434.70600 BTN
|50 ILS
|1086.76500 BTN
|100 ILS
|2173.53000 BTN
|250 ILS
|5433.82500 BTN
|500 ILS
|10867.65000 BTN
|1000 ILS
|21735.30000 BTN
|2000 ILS
|43470.60000 BTN
|5000 ILS
|108676.50000 BTN
|10000 ILS
|217353.00000 BTN