50 نغولتروم بوتاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BTN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ btn
٢٫٣٠ ils

1.00000 BTN = 0.04600 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 6:22 UTC
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BTN إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855151.0788589.26731.465021.665790.954118.3977
1GBP1.1693911.2616104.3891.713191.947971.1157121.5142
1USD0.926950.792644182.7431.357951.544040.884417.0531
1INR0.01120230.009579590.012085610.01641170.01866070.01068850.206097

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Israeli New Sheqel
1 BTN0.04600 ILS
5 BTN0.23001 ILS
10 BTN0.46002 ILS
20 BTN0.92004 ILS
50 BTN2.30011 ILS
100 BTN4.60022 ILS
250 BTN11.50055 ILS
500 BTN23.00110 ILS
1000 BTN46.00220 ILS
2000 BTN92.00440 ILS
5000 BTN230.01100 ILS
10000 BTN460.02200 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / نغولتروم بوتاني
1 ILS21.73810 BTN
5 ILS108.69050 BTN
10 ILS217.38100 BTN
20 ILS434.76200 BTN
50 ILS1086.90500 BTN
100 ILS2173.81000 BTN
250 ILS5434.52500 BTN
500 ILS10869.05000 BTN
1000 ILS21738.10000 BTN
2000 ILS43476.20000 BTN
5000 ILS108690.50000 BTN
10000 ILS217381.00000 BTN