20 نغولتروم بوتاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BTN إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ btn
٠٫٩٢ ils

1.00000 BTN = 0.04601 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 6:21 UTC
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BTN إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85521.078889.26531.46491.665710.954118.3984
1GBP1.1693211.26145104.3791.712921.947731.1156521.5134
1USD0.926950.792739182.7451.35791.544040.884417.0545
1INR0.01120260.00958050.012085310.01641070.01866030.01068830.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Israeli New Sheqel
1 BTN0.04601 ILS
5 BTN0.23004 ILS
10 BTN0.46008 ILS
20 BTN0.92016 ILS
50 BTN2.30041 ILS
100 BTN4.60082 ILS
250 BTN11.50205 ILS
500 BTN23.00410 ILS
1000 BTN46.00820 ILS
2000 BTN92.01640 ILS
5000 BTN230.04100 ILS
10000 BTN460.08200 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / نغولتروم بوتاني
1 ILS21.73530 BTN
5 ILS108.67650 BTN
10 ILS217.35300 BTN
20 ILS434.70600 BTN
50 ILS1086.76500 BTN
100 ILS2173.53000 BTN
250 ILS5433.82500 BTN
500 ILS10867.65000 BTN
1000 ILS21735.30000 BTN
2000 ILS43470.60000 BTN
5000 ILS108676.50000 BTN
10000 ILS217353.00000 BTN