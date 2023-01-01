فورنت مجري إلى نغولتروم بوتاني
تحويل HUF إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى نغولتروم بوتاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for فورنت هنغاري
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / نغولتروم بوتاني
|2000 HUF
|456.59400 BTN
|5000 HUF
|1141.48500 BTN
|10000 HUF
|2282.97000 BTN
|15000 HUF
|3424.45500 BTN
|20000 HUF
|4565.94000 BTN
|30000 HUF
|6848.91000 BTN
|40000 HUF
|9131.88000 BTN
|50000 HUF
|11414.85000 BTN
|60000 HUF
|13697.82000 BTN
|100000 HUF
|22829.70000 BTN
|150000 HUF
|34244.55000 BTN
|200000 HUF
|45659.40000 BTN