فورنت مجري إلى نغولتروم بوتاني

تحويل HUF إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٢٬٢٨٢٫٩٧ btn

1.00000 HUF = 0.22830 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:23 UTC
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HUF إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62121.438921.661630.9641518.3313
1GBP1.1524711.2287102.1381.658381.915061.1111621.1271
1USD0.9380.813868183.12651.34971.55860.904517.1947
1INR0.0112840.009790720.012029910.01623670.01874980.0108810.20685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for فورنت هنغاري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / نغولتروم بوتاني
2000 HUF456.59400 BTN
5000 HUF1141.48500 BTN
10000 HUF2282.97000 BTN
15000 HUF3424.45500 BTN
20000 HUF4565.94000 BTN
30000 HUF6848.91000 BTN
40000 HUF9131.88000 BTN
50000 HUF11414.85000 BTN
60000 HUF13697.82000 BTN
100000 HUF22829.70000 BTN
150000 HUF34244.55000 BTN
200000 HUF45659.40000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Hungarian Forint
1 BTN4.38027 HUF
5 BTN21.90135 HUF
10 BTN43.80270 HUF
20 BTN87.60540 HUF
50 BTN219.01350 HUF
100 BTN438.02700 HUF
250 BTN1095.06750 HUF
500 BTN2190.13500 HUF
1000 BTN4380.27000 HUF
2000 BTN8760.54000 HUF
5000 BTN21901.35000 HUF
10000 BTN43802.70000 HUF