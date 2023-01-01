ألف نغولتروم بوتاني إلى فورنت مجري

تحويل BTN إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
4308 huf

1.00000 BTN = 4.30751 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 6:18 UTC
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BTN إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85521.078789.25161.464821.665690.9540518.3952
1GBP1.1693211.2613104.361.712781.947651.1155921.5091
1USD0.927050.792833182.741.357951.544160.8843517.0531
1INR0.01120430.009582220.012086110.01641230.01866280.01068830.206105

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Hungarian Forint
1 BTN4.30751 HUF
5 BTN21.53755 HUF
10 BTN43.07510 HUF
20 BTN86.15020 HUF
50 BTN215.37550 HUF
100 BTN430.75100 HUF
250 BTN1076.87750 HUF
500 BTN2153.75500 HUF
1000 BTN4307.51000 HUF
2000 BTN8615.02000 HUF
5000 BTN21537.55000 HUF
10000 BTN43075.10000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / نغولتروم بوتاني
2000 HUF464.30600 BTN
5000 HUF1160.76500 BTN
10000 HUF2321.53000 BTN
15000 HUF3482.29500 BTN
20000 HUF4643.06000 BTN
30000 HUF6964.59000 BTN
40000 HUF9286.12000 BTN
50000 HUF11607.65000 BTN
60000 HUF13929.18000 BTN
100000 HUF23215.30000 BTN
150000 HUF34822.95000 BTN
200000 HUF46430.60000 BTN