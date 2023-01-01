1 نغولتروم بوتاني إلى فورنت مجري

تحويل BTN إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١ btn
٤ huf

1.00000 BTN = 4.30814 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 6:18 UTC
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BTN إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85511.078689.24551.464631.665660.9539518.394
1GBP1.1694511.2614104.3711.712861.947961.115621.5114
1USD0.927150.79277182.7421.35791.544280.8844517.0536
1INR0.0112050.009581230.012085810.01641130.01866380.01068930.206106

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Hungarian Forint
1 BTN4.30814 HUF
5 BTN21.54070 HUF
10 BTN43.08140 HUF
20 BTN86.16280 HUF
50 BTN215.40700 HUF
100 BTN430.81400 HUF
250 BTN1077.03500 HUF
500 BTN2154.07000 HUF
1000 BTN4308.14000 HUF
2000 BTN8616.28000 HUF
5000 BTN21540.70000 HUF
10000 BTN43081.40000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / نغولتروم بوتاني
2000 HUF464.23800 BTN
5000 HUF1160.59500 BTN
10000 HUF2321.19000 BTN
15000 HUF3481.78500 BTN
20000 HUF4642.38000 BTN
30000 HUF6963.57000 BTN
40000 HUF9284.76000 BTN
50000 HUF11605.95000 BTN
60000 HUF13927.14000 BTN
100000 HUF23211.90000 BTN
150000 HUF34817.85000 BTN
200000 HUF46423.80000 BTN