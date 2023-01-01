1 نغولتروم بوتاني إلى جنيه إسترليني

تحويل BTN إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١ btn
٠٫٠١ gbp

1.00000 BTN = 0.00959 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 5:22 UTC
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BTN إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.078789.27751.46521.667230.9542518.4103
1GBP1.1689111.26095104.3611.712751.948921.1154321.5208
1USD0.927050.793053182.7641.35831.54560.884617.0671
1INR0.0112010.00958210.012082510.01641170.01867470.01068820.206214

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / جنيه استرليني
1 BTN0.00959 GBP
5 BTN0.04795 GBP
10 BTN0.09590 GBP
20 BTN0.19180 GBP
50 BTN0.47949 GBP
100 BTN0.95898 GBP
250 BTN2.39746 GBP
500 BTN4.79492 GBP
1000 BTN9.58984 GBP
2000 BTN19.17968 GBP
5000 BTN47.94920 GBP
10000 BTN95.89840 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / نغولتروم بوتاني
1 GBP104.27700 BTN
5 GBP521.38500 BTN
10 GBP1042.77000 BTN
20 GBP2085.54000 BTN
50 GBP5213.85000 BTN
100 GBP10427.70000 BTN
250 GBP26069.25000 BTN
500 GBP52138.50000 BTN
1000 GBP104277.00000 BTN
2000 GBP208554.00000 BTN
5000 GBP521385.00000 BTN
10000 GBP1042770.00000 BTN