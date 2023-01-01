ألف نغولتروم بوتاني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BTN إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٢٠٫٣١ nzd

1.00000 BTN = 0.02031 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:10 UTC
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BTN إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855251.079589.26971.466821.668210.9538518.4032
1GBP1.1692511.26215104.3741.715011.950471.1152921.517
1USD0.926350.792299182.69541.35881.545360.883617.0479
1INR0.0112020.009580930.012092610.01643140.01868730.0106850.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار نيوزيلندي
1 BTN0.02031 NZD
5 BTN0.10157 NZD
10 BTN0.20313 NZD
20 BTN0.40626 NZD
50 BTN1.01565 NZD
100 BTN2.03130 NZD
250 BTN5.07825 NZD
500 BTN10.15650 NZD
1000 BTN20.31300 NZD
2000 BTN40.62600 NZD
5000 BTN101.56500 NZD
10000 BTN203.13000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / نغولتروم بوتاني
1 NZD49.22960 BTN
5 NZD246.14800 BTN
10 NZD492.29600 BTN
20 NZD984.59200 BTN
50 NZD2461.48000 BTN
100 NZD4922.96000 BTN
250 NZD12307.40000 BTN
500 NZD24614.80000 BTN
1000 NZD49229.60000 BTN
2000 NZD98459.20000 BTN
5000 NZD246148.00000 BTN
10000 NZD492296.00000 BTN