الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار سنغافوري

تحويل CZK إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٥٩٧٫١٤ sgd

1.00000 CZK = 0.05971 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:9 UTC
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CZK إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866451.065988.62961.438431.664040.967518.2334
1GBP1.1541311.23015102.2871.660091.920461.1166321.0431
1USD0.93820.812909183.151.34951.561160.907717.1061
1INR0.01128290.009776420.012026510.01622970.01877520.01091640.205726

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار سنغافورة
1 CZK0.05971 SGD
5 CZK0.29857 SGD
10 CZK0.59714 SGD
20 CZK1.19428 SGD
50 CZK2.98570 SGD
100 CZK5.97141 SGD
250 CZK14.92853 SGD
500 CZK29.85705 SGD
1000 CZK59.71410 SGD
2000 CZK119.42820 SGD
5000 CZK298.57050 SGD
10000 CZK597.14100 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الجمهورية التشيكية كورونا
1 SGD16.74650 CZK
5 SGD83.73250 CZK
10 SGD167.46500 CZK
20 SGD334.93000 CZK
50 SGD837.32500 CZK
100 SGD1674.65000 CZK
250 SGD4186.62500 CZK
500 SGD8373.25000 CZK
1000 SGD16746.50000 CZK
2000 SGD33493.00000 CZK
5000 SGD83732.50000 CZK
10000 SGD167465.00000 CZK