الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار سنغافوري

حوّل CZK إلى SGD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 0.06111 SGD
إرسال الأموال

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى SGD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى SGD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى SGD اليوم

CZKSGD
1 CZK0.06 SGD
5 CZK0.31 SGD
10 CZK0.61 SGD
20 CZK1.22 SGD
50 CZK3.06 SGD
100 CZK6.11 SGD
250 CZK15.28 SGD
500 CZK30.56 SGD
1000 CZK61.11 SGD
2000 CZK122.23 SGD
5000 CZK305.57 SGD
10000 CZK611.13 SGD
SGDCZK
1 SGD16.36 CZK
5 SGD81.82 CZK
10 SGD163.63 CZK
20 SGD327.26 CZK
50 SGD818.16 CZK
100 SGD1,636.31 CZK
250 SGD4,090.77 CZK
500 SGD8,181.55 CZK
1000 SGD16,363.10 CZK
2000 SGD32,726.20 CZK
5000 SGD81,815.50 CZK
10000 SGD163,631 CZK

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