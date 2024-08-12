1 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار سنغافوري

تحويل CZK إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1 czk
0.06 sgd

Kč1.000 CZK = S$0.05750 SGD

Mid-market exchange rate at 22:21
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CZK إلى SGD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,497.594.30791.74836.680.946
1 USD0.91510.7831,369.853.9483.92233.5510.865
1 GBP1.1681.27711,749.025.03107.15242.8381.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دولار سنغافورة
1 CZK٠٫٠٥٧٥٠ SGD
5 CZK٠٫٢٨٧٥١ SGD
10 CZK٠٫٥٧٥٠٢ SGD
20 CZK١٫١٥٠٠٣ SGD
50 CZK٢٫٨٧٥٠٩ SGD
100 CZK٥٫٧٥٠١٧ SGD
250 CZK١٤٫٣٧٥٤٣ SGD
500 CZK٢٨٫٧٥٠٨٥ SGD
1000 CZK٥٧٫٥٠١٧٠ SGD
2000 CZK١١٥٫٠٠٣٤٠ SGD
5000 CZK٢٨٧٫٥٠٨٥٠ SGD
10000 CZK٥٧٥٫٠١٧٠٠ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / الجمهورية التشيكية كورونا
1 SGD١٧٫٣٩٠٨٠ CZK
5 SGD٨٦٫٩٥٤٠٠ CZK
10 SGD١٧٣٫٩٠٨٠٠ CZK
20 SGD٣٤٧٫٨١٦٠٠ CZK
50 SGD٨٦٩٫٥٤٠٠٠ CZK
100 SGD١٬٧٣٩٫٠٨٠٠٠ CZK
250 SGD٤٬٣٤٧٫٧٠٠٠٠ CZK
500 SGD٨٬٦٩٥٫٤٠٠٠٠ CZK
1000 SGD١٧٬٣٩٠٫٨٠٠٠٠ CZK
2000 SGD٣٤٬٧٨١٫٦٠٠٠٠ CZK
5000 SGD٨٦٬٩٥٤٫٠٠٠٠٠ CZK
10000 SGD١٧٣٬٩٠٨٫٠٠٠٠٠ CZK