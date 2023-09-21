كرونة نروجية إلى دولار سنغافوري

تحويل NOK إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
126.77 sgd

1.00000 NOK = 0.12677 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:17 UTC
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NOK إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.436351.662950.964518.3586
1GBP1.15311.22875101.8381.656111.917381.1120721.1674
1USD0.938350.813835182.87951.34781.560430.90517.2268
1INR0.01132190.00981950.012065710.01626220.01882770.01091950.207854

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل كروني نرويجي / دولار سنغافورة
1 NOK0.12677 SGD
5 NOK0.63385 SGD
10 NOK1.26771 SGD
20 NOK2.53542 SGD
50 NOK6.33855 SGD
100 NOK12.67710 SGD
250 NOK31.69275 SGD
500 NOK63.38550 SGD
1000 NOK126.77100 SGD
2000 NOK253.54200 SGD
5000 NOK633.85500 SGD
10000 NOK1267.71000 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / كروني نرويجي
1 SGD7.88823 NOK
5 SGD39.44115 NOK
10 SGD78.88230 NOK
20 SGD157.76460 NOK
50 SGD394.41150 NOK
100 SGD788.82300 NOK
250 SGD1972.05750 NOK
500 SGD3944.11500 NOK
1000 SGD7888.23000 NOK
2000 SGD15776.46000 NOK
5000 SGD39441.15000 NOK
10000 SGD78882.30000 NOK