ألف كرونة نروجية إلى دولار سنغافوري

تحويل NOK إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 nok
123.68 sgd

kr1.000 NOK = S$0.1237 SGD

Mid-market exchange rate at 05:20
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NOK إلى SGD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.89983.8770.76310.2281,338.513.856.706
1 EUR1.113193.3260.84911.381,489.294.2847.461
1 INR0.0120.01110.0090.12215.9580.0460.08
1 GBP1.3111.178109.959113.4081,754.725.0478.791

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرونات النرويجية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / دولار سنغافورة
1 NOK٠٫١٢٣٦٨ SGD
5 NOK٠٫٦١٨٣٩ SGD
10 NOK١٫٢٣٦٧٨ SGD
20 NOK٢٫٤٧٣٥٦ SGD
50 NOK٦٫١٨٣٩٠ SGD
100 NOK١٢٫٣٦٧٨٠ SGD
250 NOK٣٠٫٩١٩٥٠ SGD
500 NOK٦١٫٨٣٩٠٠ SGD
1000 NOK١٢٣٫٦٧٨٠٠ SGD
2000 NOK٢٤٧٫٣٥٦٠٠ SGD
5000 NOK٦١٨٫٣٩٠٠٠ SGD
10000 NOK١٬٢٣٦٫٧٨٠٠٠ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / كروني نرويجي
1 SGD٨٫٠٨٥٥٤ NOK
5 SGD٤٠٫٤٢٧٧٠ NOK
10 SGD٨٠٫٨٥٥٤٠ NOK
20 SGD١٦١٫٧١٠٨٠ NOK
50 SGD٤٠٤٫٢٧٧٠٠ NOK
100 SGD٨٠٨٫٥٥٤٠٠ NOK
250 SGD٢٬٠٢١٫٣٨٥٠٠ NOK
500 SGD٤٬٠٤٢٫٧٧٠٠٠ NOK
1000 SGD٨٬٠٨٥٫٥٤٠٠٠ NOK
2000 SGD١٦٬١٧١٫٠٨٠٠٠ NOK
5000 SGD٤٠٬٤٢٧٫٧٠٠٠٠ NOK
10000 SGD٨٠٬٨٥٥٫٤٠٠٠٠ NOK