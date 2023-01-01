50 نغولتروم بوتاني إلى روبية إندونيسية

تحويل BTN إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

50 btn
9219.50 idr

1.00000 BTN = 184.39000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:23 UTC
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BTN إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855151.078689.24071.464681.665790.95418.3942
1GBP1.1693911.2612104.3491.712651.94781.1155921.5083
1USD0.927150.792896182.73751.357951.54440.884517.0538
1INR0.01120570.009583270.012086410.01641280.01866630.01069040.206119

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الروبية الإندونيسية
1 BTN184.39000 IDR
5 BTN921.95000 IDR
10 BTN1843.90000 IDR
20 BTN3687.80000 IDR
50 BTN9219.50000 IDR
100 BTN18439.00000 IDR
250 BTN46097.50000 IDR
500 BTN92195.00000 IDR
1000 BTN184390.00000 IDR
2000 BTN368780.00000 IDR
5000 BTN921950.00000 IDR
10000 BTN1843900.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / نغولتروم بوتاني
1 IDR0.00542 BTN
5 IDR0.02712 BTN
10 IDR0.05423 BTN
20 IDR0.10847 BTN
50 IDR0.27116 BTN
100 IDR0.54233 BTN
250 IDR1.35583 BTN
500 IDR2.71165 BTN
1000 IDR5.42330 BTN
2000 IDR10.84660 BTN
5000 IDR27.11650 BTN
10000 IDR54.23300 BTN