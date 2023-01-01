5000 نغولتروم بوتاني إلى ين ياباني

تحويل BTN إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ btn
٨٬٨٣٧ jpy

1.00000 BTN = 1.76747 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 6:30 UTC
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BTN إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85531.079189.27831.465421.666050.9542518.406
1GBP1.1691811.2615104.3691.713121.947661.1156921.5172
1USD0.92670.792707182.7341.3581.543920.884317.0568
1INR0.01120090.009581390.012086910.0164140.01866130.01068850.206164

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ين ياباني
1 BTN1.76747 JPY
5 BTN8.83735 JPY
10 BTN17.67470 JPY
20 BTN35.34940 JPY
50 BTN88.37350 JPY
100 BTN176.74700 JPY
250 BTN441.86750 JPY
500 BTN883.73500 JPY
1000 BTN1767.47000 JPY
2000 BTN3534.94000 JPY
5000 BTN8837.35000 JPY
10000 BTN17674.70000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / نغولتروم بوتاني
100 JPY56.57800 BTN
1000 JPY565.78000 BTN
1500 JPY848.67000 BTN
2000 JPY1131.56000 BTN
3000 JPY1697.34000 BTN
5000 JPY2828.90000 BTN
5400 JPY3055.21200 BTN
10000 JPY5657.80000 BTN
15000 JPY8486.70000 BTN
20000 JPY11315.60000 BTN
25000 JPY14144.50000 BTN
30000 JPY16973.40000 BTN