تحويل INR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

5 روبية هندية إلى نغولتروم بوتاني

5 inr
5.00 btn

₹1.000 INR = Nu.1.000 BTN

Mid-market exchange rate at 04:17
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5771.1203.9350.989
1 EUR1.0691.46513.9280.8461.611298.6771.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / نغولتروم بوتاني
1 INR٠٫٩٩٩٩٦ BTN
5 INR٤٫٩٩٩٨٠ BTN
10 INR٩٫٩٩٩٥٩ BTN
20 INR١٩٫٩٩٩١٨ BTN
50 INR٤٩٫٩٩٧٩٥ BTN
100 INR٩٩٫٩٩٥٩٠ BTN
250 INR٢٤٩٫٩٨٩٧٥ BTN
300 INR٢٩٩٫٩٨٧٧٠ BTN
500 INR٤٩٩٫٩٧٩٥٠ BTN
600 INR٥٩٩٫٩٧٥٤٠ BTN
1000 INR٩٩٩٫٩٥٩٠٠ BTN
2000 INR١٬٩٩٩٫٩١٨٠٠ BTN
5000 INR٤٬٩٩٩٫٧٩٥٠٠ BTN
10000 INR٩٬٩٩٩٫٥٩٠٠٠ BTN
25000 INR٢٤٬٩٩٨٫٩٧٥٠٠ BTN
50000 INR٤٩٬٩٩٧٫٩٥٠٠٠ BTN
100000 INR٩٩٬٩٩٥٫٩٠٠٠٠ BTN
1000000 INR٩٩٩٬٩٥٩٫٠٠٠٠٠ BTN
1000000000 INR٩٩٩٬٩٥٩٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الروبية الهندية
1 BTN١٫٠٠٠٠٤ INR
5 BTN٥٫٠٠٠٢٠ INR
10 BTN١٠٫٠٠٠٤٠ INR
20 BTN٢٠٫٠٠٠٨٠ INR
50 BTN٥٠٫٠٠٢٠٠ INR
100 BTN١٠٠٫٠٠٤٠٠ INR
250 BTN٢٥٠٫٠١٠٠٠ INR
500 BTN٥٠٠٫٠٢٠٠٠ INR
1000 BTN١٬٠٠٠٫٠٤٠٠٠ INR
2000 BTN٢٬٠٠٠٫٠٨٠٠٠ INR
5000 BTN٥٬٠٠٠٫٢٠٠٠٠ INR
10000 BTN١٠٬٠٠٠٫٤٠٠٠٠ INR